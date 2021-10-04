شركة أوبو تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي وهاتف قابل للتمدد وجهاز لوحي في مطلع 2022!

من الواضح أن شركة أوبو تخطط من أجل شيء كبير قبل نهاية عام 2021. لقد أعلنت الشركة بالفعل عن أول هاتف قابل للتمدد في عام 2020، وهو هاتف Oppo X 2021 ولكنه ليس متاحاً للشراء حتى الآن. ولكن صدر تقرير جديد يشير إلى أن شركة أوبو تعتزم إطلاق هواتف قابلة للطي وقابلة للتمدد وجهاز لوحي جديد خلال وقت قريب جداً.

في الحقيقة لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومات حتى الآن نتيجة الصعوبة في الترجمة. ولكن من المرجح – أو من المنطقي – أن تقوم الشركة بالإعلان عن هواتفها الجديدة والجهاز اللوحي الجديد في مطلع عام 2022.

يزعم المصدر أن الجهاز اللوحي الجديد سوف يعمل بإصدار جديد تماماً من واجهة ColorOS ومن المتوقع أن يمتاز تصميم الواجهة الجديدة بصف التطبيقات المعتاد وأدوات ويدجيت سطح المكتب.

على كل حال، شركة أوبو واحدة من أكبر الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية في العالم، ونتطلع لمعرفة المزيد من التفاصيل عن أجهزتها القادمة خلال وقت قريب.

يعتبر هاتف Oppo X 2021 بمثابة تحفة فنية للشركة، ولكن يبدو أن الشركة لا تزال غير قادرة على طرحه بشكل رسمي نتيجة مواجهة الهاتف مشاكل متعلقة بالمتانة.

ولكن في نفس الوقت، هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن استعداد شركة أوبو للإعلان عن هاتف جديد قابل للطي، وهذا يعني أنه هاتف مختلف عن هاتف Oppo X 2021 القابل للتمدد.

جدير بالذكر أن شركة Oppo هي علامة تجارية تابعة لمجموعة شركات BBK Electronics والتي تضم تحت لوائها عدد من الشركات الصناعية الصينية الكبرى الأخرى مثل فيفو و OnePlus. وبدون شك هذه الشركة قادرة على التوصل إلى العديد من التقنيات المتطورة والمثيرة للاهتمام.