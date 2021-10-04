إليكم أبرز وأهم الهواتف المتوقع إطلاقها خلال شهر أكتوبر- أصبحنا في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ونتوقع رؤية العديد من الهواتف الذكية الحديثة لمختلف العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم. هناك العديد من الشركات التي تخطط لإطلاق هواتف جديدة هذا الشهر، ولكننا سنضع تركيزنا على هواتف الشركات الرائدة في الشرق الأوسط والوطن العربي، مثل OnePlus و Honor و Realme وجوجل وغيرهم – على الرغم من هواتف جوجل لا تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط ولكننا سنلقي الضوء أيضاً على هواتفها الرئيسية المتوقع رؤيتها خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.

1- OnePlus 9RT

بعد قرار إلغاء هاتف OnePlus 9T هذا العام، فمن المحتمل أن الشركة تخطط من أجل إطلاق هاتف OnePlus 9RT في بعض الأسواق الأسيوية مثل الهند وماليزيا وبلدان أخرى. حتى الآن لا يوجد موعد رسمي يوضح تاريخ طرح الهاتف في تلك الأسواق، ومع ذلك نتوقع أنه لن يتأخر عن يوم 15 أكتوبر.

سيحتوي هاتف OnePlus 9RT على شاشة AMOLED قياس 6.55 بوصة والتي تدعم معدل تحديث 120Hz وكاميرا أحادية في المقدمة بدقة 16 مبيجابيكسل ومصفوفة كاميرا رباعية في الخلف بمستشعر رئيسي دقته 50 ميجابيكسل.

لم يتم التأكد حتى الآن على نوع الشريحة المستخدمة في الهاتف، ولكن بطبيعة الحال ستكون إحدى شرائح شركة كوالكم الموجهة لهواتف الفئة المتوسطة، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي قد تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 256 جيجابايت. وسيدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 65 واط.

2- سلسلة Google Pixel 6

على الرغم من عدم تواجد شركة جوجل في الوطن العربي بشكل مكثف، ولكنها ستطلق هواتفها الرائدة من الجيل الجديد “Google Pixel 6” خلال الشهر الحالي. وبالرغم من عدم وجود تأكيد رسمي على موعد الإطلاق، ولكن من المتوقع رؤيته خلال منتصف إلى نهاية شكر أكتوبر.

هاتف Pixel 6 سيحتوي على شاشة قياس 6.4 بوصة بمعدل تحديث 90Hz. بينما هاتف Pixel 6 Pro سيحتوي على شاشة قياس 6.7 بوصة بلوحة عرض دقتها +QHD وتدعم معدل تحديث 120Hz.

الطراز القياسي من السلسلة “Pixel 6” سيحتوي على كاميرا مزدوجة في الخلف، بينما طراز Pixel 6 Pro سيحتوي على وحدة تصوير ثلاثية. ستحتوي الهواتف الجديدة على معالج Google Tensor الجديد.

3- Realme GT Neo 2

كانت قد أعلنت شركة Realme عن هاتف GT Neo 2 في الصين خلال شهر سبتمبر من العام الحالي، ولكن من المتوقع وصول الهاتف إلى العديد من الأسواق والبلدان الأخرى خلال شهر أكتوبر.

شاشة هاتف Realme GT Neo 2 عبارة عن لوحة عرض AMOLED قياس 6.62 بوصة بدقة +FHD ويحتوي من الخلف على كاميرا ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل.

يحتوي الهاتف من الداخل على معالج كوالكم Snapdragon 870 SoC مع 12 جيجابايت من ذاكرة الرامات و 256 جيجابايت كسعة تخزين داخلية غير قابلة للتوسعة. بطارية الهاتف سعتها 5000 ميللي أمبير ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 65 واط.

4- Asus Zenfone 8

واحد من أبرز وأهم الهواتف التي تم إطلاقها في مايو الماضي هو هاتف ASUS Zenfone 8، ولكن من المتوقع وصوله إلى بعض الأسواق الأخرى بما فيها الأسواق الأسيوية والعربية خلال شهر أكتوبر.

يحتوي الهاتف على شاشة قياس 5.9 بوصة بلوحة عرض +FHD وكاميرا مزدوجة بمستشعر رئيسي دقته 64 ميجابيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجابيكسل. معالج الهاتف هو Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت.

5- سلسلة Honor 50

كانت قد أطلقت شركة هونر سلسلة هواتف Honor 50 في يونيو بالسوق الصيني ولكنها لم تصل إلى الأسواق الأخرى حتى الآن، ولكن من المتوقع ظهورها خلال شهر أكتوبر وتحديداً يوم 26 من الشهر الحالي.

يحتوي هاتف Honor 50 على شاشة 6.67 بوصة بلوحة عرض OLED تدعم معدل تحديث 120Hz. يدعم الهاتف وحدة تصوير رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وعدستين بدقة 2 ميجابيكسل من أجل لقطات الماكرو والعُمق.

من الداخل يحتوي الهاتف على معالج Snapdragon 778G، جنباً إلى جنب مع ذاكرة رامات بحجم 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.