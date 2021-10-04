“بي تي إس” تستعد لإحياء أولى حفلاتها بعد كورونا

أعلنت إدارة فرقة “بي تي إس” عن استعداد الفرقة لإحياء أولى حفلاتها بعد انتشار جائحة كورونا، وقالت الإدارة إنّ الحفلة ستقام في نوفمبر القادم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأشارت الفرقة إلى أنّ الحفلة ستكون تحت عنوان “إذن بالرقص على المسرح”، وستقام في استاد سوفاي بلوس أنجلوس يومي 27 و28 نوفمبر، وستكون الحفلة الأولى في سلسلة الحفلات التي ستحييها الفرقة في أمريكا خلال نوفمبر القادم.

وقال المسؤولون عن الفرقة المُكونة من 7 فنانين، إنّ إقامة حفل في ظل جائحة كورونا يُعد أمراً صعباً، وأشاروا إلى أنّ الحفل سيقام وسط ضوابط مُعينة للوقاية من الفيروس السريع الانتشار.

يُذكر أنّ فرقة بي تي إس اضطرت لإلغاء حفلاتها في العام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، وتُعد جولة أمريكا وآسيا وأوروبا التي أقامتها الفرقة في أبريل 2019 آخر حفلاتهم.

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