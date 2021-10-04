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عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

تعطلت بشكل مفاجئ مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وتطبيق التراسل واتساب، اليوم الاثنين، حيث أبلغ مستخدمون في مختلف أنحاء العالم عن عدم قدرتهم الوصول إليها، وفق رويترز.

وأفاد موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع، بتوقف الخدمة بمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”.

وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة لهذه المنصات.

من جهتها قالت شركة فيسبوك في تغريدة على تويتر، إنها “تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا… نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.

يُشار إلى أن هذه التطبيقات الثلاثة مملوكة لشركة فيسبوك وتعمل على بنية تحتية مشتركة، وتُفيد المعلومات أن هذه المواقع توقفت تماما عن العمل، كما توقفت أيضا خدمات أخرى تعد جزء من هذه التطبيقات، مثل Facebook Workplace.

يُذكر أن هذا العطل الفني، ليس الأول من نوعه الذي تمر به الشركة خلال الفترة الماضية.

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