شاب بريطاني يحظى بشعبية كبيرة على الإنترنت والسبب مشاهدة القطارات

حولّت محطة القطارات الشاب البريطاني فرانسيس بورجوا لنجم” تيك توك”، حيث تُحقق الفيديوهات التي ينشرها من المحطة والتي يراقب فيها القطارات ويُبدي ردود فعل عفوية وطريفة عنها، ملايين المشاهدات.

ويظهر الشاب البالغ من العمر 21 عاماً في مقاطع الفيديو وهو جالس على كرسي في محطات القطارات، لرصد وصول القطارات، وترك تعليقات تُسلّي متابعيه.

وحصد أحد المقاطع التي مثّل فيها السقوط عن الكرسي، من شدة حماسه لرؤية قطار من فئة 377 أكثر من 6.6 مليون مشاهدة على تيك توك.

وقال الشاب الذي يدرس في جامعة “نوتنغهام”: إنّ إعجابه بالقطارات بدأ في سِن الرابعة، حيث كان يراقب القطارات التي تمر من جانب منزل والديه الواقع شمالي غرب لندن.

يُذكر أنّ عفوية الشاب البريطاني ساهمت في جذب عدد كبير من المستخدمين، لمتابعة حسابه على تيك توك.

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