وفاة الممثلة الهندية الشابة “مانيشا ياداف”

فُجِعَ الوسط الفني الهندي بالرحيل المفاجئ للممثلة الشابة “مانيشا ياداف”، والتي تُوفيت عن عٍمر ناهز 29 عاماً بسبب نزيف في المخ.

وأكدت صديقتها الممثلة “باريدهي” نبأ الوفاة الذي وصل إليها عبر مجموعة “واتس آب”، تضم الممثلات اللاتي شاركن في مسلسل “جودا أكبر” الشهير، وقالت إنّ وفاتها شكلّت صدمة للجميع، ووصفتها بالشابة المرِحة المليئة بالحياة.

ولعبت النجمة الراحلة في هذا المسلسل دور “سليمة بيغوم”، وجسّدت شخصية إحدى زوجات “أكبر” الشخصية التاريخية المشهورة في الهند.

وكانت الفنانة الراحلة قد احتفلت قبل عدّة أيام من وفاتها، بعيد الميلاد الأول لطفلها، حيث نشرت صوراً من الاحتفال على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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