دراسة جديدة: تمارين رفع الأثقال تساعد على حرق الدهون

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة “نيو ساوث ويلز” الأسترالية، وجود فوائد كبيرة لتمارين رفع الأثقال في حرق الدهون.

وشملت الدراسة مراجعة 58 ورقة بحثية، عمل المشاركون فيها لمدة 45 إلى 60 دقيقة لكل جلسة، بمعدل 2.7 جلسة في الأسبوع، طيلة 5 أشهر.

وقال الباحثون: إنّ تمارين القوة ورفع الأثقال تساعد على فقدان 1.4% من دهون الجسم بالكامل، وهو ما يعادل ما يفقده الجسم من خلال ممارسة تمارين القلب أو “الأيروبيك”.

وأشار الباحثون إلى دور تمارين رفع الأثقال في فقدان الدهون، دون الحاجة لاتّباع نظام غذائي مُعين أو ممارسة الجري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية