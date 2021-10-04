عمرو دياب يشوق عشاقه لأغنيته الجديدة

يستعد النجم المصري عمرو دياب لطرح أغنية جديدة من ألبومه الجديد، عيشيني، ستحمل اسم حلو التغيير.

وشوّق الهضبة عشاقه للأغنية من خلال طرحه برومو الأغنية على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام، وحظي البرومو بتفاعلٍ كبير من قبل عشاقه الذين عبّروا عن شوقهم لسماع الأغنية الجديدة التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة عبر تطبيق أنغامي وخدمة فودافون.

وتعاون النجم المصري في هذه الأغنية مع تامر حسين الذي كتب كلماتها، وعزيز الشافعي الذي لحنها، في حين تولى توما توزيعها، أما الميكساج والماستر فكان من نصيب أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح خلال الصيف الماضي 3 أغنيات، الدنيا بترقص، اتقل، وأحلى ونص.

يذكر أنّ عمرو دياب أطلق منذ فترة خط أزياء خاص به حمل اسم 34، يهدف من خلاله لإنتاج أكثر من 100 منتج من الملابس، النظارات، الشمسية وغيرها.

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