أمريكية تتعرض لغرامة والسبب بكاؤها خلال عملية إزالة شامتها

تفاجأت امرأة أمريكية لم تكشف هويتها بفرض المستشفى غرامة عليها، بسبب بكائها أثناء قيامها بعملية لإزالة الشامة الموجودة في جسمها.

ونشرت المرأة صورة الفاتورة وأرفقتها بتغريدة ساخرة قالت فيها، إنّ فاتورتها تضمنت غرامة بقيمة 11 دولارا بسبب بكائها أثناء العلمية، بالإضافة 223 دولارا تكلفة إزالة الشامة.

وقالت إن المستشفى بررت الغرامة بإظهارها عاطفة مفرطة أثناء العلمية، وأبدت استغرابها ودهشتها من الأمر.

وعبّر راود مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم بالأمر، ووقفوا إلى جانب المرأة وتعاطفوا معها، وقالوا إنّ النظام الصحي مليء بالمشاكل التي يجب علاجها ووضع حد لها.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي حاجة النظام الصحي والرعاية الصحية الشاملة في أمريكا، لمجموعة من الإصلاحات لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

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