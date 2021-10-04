شركة “فيسبوك” تعلن سبب توقف خدماتها

قالت صحيفة نيورك تايمز الامريكية ان الفريق الامني لشركة فيسبوك اكد تعرضه ‏للقرصنة وبسببه تم ايقاف المنصة في بعض ارجاء العالم.‏

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرين في شركة فيسبوك اليوم (4 تشرين الاول ‏‏2021) ان “النتائج الاولية بينت ان سبب التوقف يعود الى عملية قرصنة تعرضت ‏اليها فيسبوك،” مبينة ان بسبب ذلك تعطل التطبيق ولم تتمكن الشركة من اصلاحه ‏الى الان.”‏

الى ذلك قال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر: “ندرك أن البعض ‏يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”.‏

وتابع: “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر ‏عن أي إزعاج‎”.‎

ولم يجد المسؤولون في واتساب وإنستغرام أيضا سوى منصة “تويتر” لتأكيد ‏انقطاع الخدمة‎.‎

وشهدت “فيسبوك” انقطاعات واسعة النطاق مع مجموعة التطبيقات التي توفرها ‏هذا العام في مارس ويوليو، لكنها لم تستمر لتلك الفترة الطويلة‎.‎

تراجع الأسهم

وفي تعاملات بعد ظهر الاثنين، تراجعت أسهم فيسبوك بنسبة 5.5% في تعاملات، ‏متجهة نحو أسوأ يوم لها منذ ما يقرب من عام‎.‎

ويأتي انقطاع الخدمة غداة ظهور مبلغة عن المخالفات على شاشة تلفزيون أميركي ‏لكشف هويتها بعد أن سربت مجموعة وثائق للسلطات تزعم أن فيسبوك يعرف أن ‏منتجاته تغذي الكراهية وتضر بصحة الأطفال العقلية‎.‎

وعملت خبيرة البيانات فرانسيس هوغن (37 عاما) في شركات من بينها غوغل ‏وبينترست، لكنها قالت في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” الإخباري لشبكة “سي بي ‏إس” إن فيسبوك “أسوأ بكثير” من كل ما رأته سابقا‎.‎

ولم يرد فيسبوك على الفور على طلب للتعليق على الانقطاع.‏