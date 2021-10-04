شركة “فيسبوك” تعلن سبب توقف خدماتها

قالت صحيفة نيورك تايمز الامريكية ان الفريق الامني لشركة فيسبوك اكد تعرضه للقرصنة وبسببه تم ايقاف المنصة في بعض ارجاء العالم.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدرين في شركة فيسبوك اليوم (4 تشرين الاول 2021) ان “النتائج الاولية بينت ان سبب التوقف يعود الى عملية قرصنة تعرضت اليها فيسبوك،” مبينة ان بسبب ذلك تعطل التطبيق ولم تتمكن الشركة من اصلاحه الى الان.”
الى ذلك قال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر: “ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”.
وتابع: “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج”.
ولم يجد المسؤولون في واتساب وإنستغرام أيضا سوى منصة “تويتر” لتأكيد انقطاع الخدمة.
وشهدت “فيسبوك” انقطاعات واسعة النطاق مع مجموعة التطبيقات التي توفرها هذا العام في مارس ويوليو، لكنها لم تستمر لتلك الفترة الطويلة.
تراجع الأسهم
وفي تعاملات بعد ظهر الاثنين، تراجعت أسهم فيسبوك بنسبة 5.5% في تعاملات، متجهة نحو أسوأ يوم لها منذ ما يقرب من عام.
ويأتي انقطاع الخدمة غداة ظهور مبلغة عن المخالفات على شاشة تلفزيون أميركي لكشف هويتها بعد أن سربت مجموعة وثائق للسلطات تزعم أن فيسبوك يعرف أن منتجاته تغذي الكراهية وتضر بصحة الأطفال العقلية.
وعملت خبيرة البيانات فرانسيس هوغن (37 عاما) في شركات من بينها غوغل وبينترست، لكنها قالت في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” الإخباري لشبكة “سي بي إس” إن فيسبوك “أسوأ بكثير” من كل ما رأته سابقا.
ولم يرد فيسبوك على الفور على طلب للتعليق على الانقطاع.
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