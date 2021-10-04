ليلى علوي تستعد للمشاركة في الجزء الثاني من ماما حامل

أعلنت النجمة المصرية ليلى علوي عن مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم ماما حامل، الذي سيتم تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقالت الممثلة القديرة إنّها اتفقت مع الشركة المنتجة على كافة التفاصيل، وإنّها تستعد حالياً للبدء بعملية تصوير مشاهدها فيه، بعد الانتهاء من كتابة السيناريو النهائي للعمل الذي سيُعرض في العام المقبل.

وسيشهد الفيلم الكوميدي الذي حقق الجزء الأول منه إيرادات عالية، بمشاركة نفس الأبطال الذين شاركوا في الجزء السابق.

وكانت النجمة المصرية، قد أعلنت في وقت سابق عن رفضها المشاركة في أحد المسلسلات لعدم اقتناعها بالسيناريو.

يُذكر أنّ الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم ماما حامل، ستبدأ تصويره فور انتهاء السيناريو وأبطال العمل من التزاماتهم.

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