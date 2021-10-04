بعد ست ساعات من التعطل..عودة تدريجية لخدمات «فيس بوك» و«واتس اب» و«إنستغرام» في ليبيا والعالم

فوجئ مئات الملايين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، الاثنين، بعطل في خدمات مواقع «فيسبوك» و«واتس أب» و«إنستجرام»، و«تيك توك» و«أمازون» و«جوجل»، إضافة إلى عدد من شركات الاتصالات العالمية.، استمر لست ساعات قبل ان تعود إلى العمل تدريجياً في ليبيا والعالم.

وعادت مواقع التواصل الاجتماعي الى العمل بعد تعطل دام ساعات اليوم الاثنين. ومن المواقع التي عادت في عدد من دول العالم الى العمل الواتساب والفيسبوك وإنستغرام .

وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة “فيسبوك”، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة “اسنتغرام” وتطبيق المراسلة “واتساب”.

ووفقا لموقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع، فقد بدأ تعطل موقع فيسبوك وتطبيقي إنستغرام وواتساب، في حوالي الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، وأثرت على المستخدمين على مستوى العالم.

وبشكل مفاجئ تعطلت خدمات مواقع تواصل اجتماعي ومحركات بحث ومواقع إلكترونية وخدمات هاتفية حول العالم، إذ ظهرت شكاوى من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بعدم القدرة على الولوج إلى حساباتهم الشخصية في المنصات التابعة لشركة «فيسبوك»، أو استخدام خدماتها المختلفة، خاصة في استقبال وإرسال الفيديوهات والصور.

وانضم موقع «تويتر» لاحقاً إلى الشبكات التي تواجه أعطالاً في عدد من دول العالم، قبل أن يعود إلى العمل مجدداً. وقال الحساب الرسمي لـ«تويتر» الاثنين: «ندرك أن البعض يواجه عراقيل في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا». وأضاف:«نعمل على إعادة الأوضاع لطبيعتها بأسرع ما يمكن، ونعتذر عن أي إزعاج».

كما لجأ الحسابان الرسميان «واتس أب» و«إنستجرام» إلى «تويتر» لتأكيد الانقطاع. وتأكدت بلاغات عن صعوبات في الدخول إلى تطبيق «تيك توك». وفي الولايات المتحدة، وردت أنباء عن تعطل في شبكات الهاتف المحمول، كما أعلنت روسيا عن تعطل الاتصالات في عدد من مناطقها. وعقب تعطل خدمات «فيسبوك»، أكدت المنصة في حسابها على «تويتر»: «نعمل على حل مشكلة الدخول إلى منصاتنا بأسرع وقت ممكن».

وتسبب العطل المفاجئ في تراجع أسهم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل حاد، إذ تراجعت أسهم «فيسبوك» بواقع 5.65%، و«أمازون» بـ 2.89% و«تويتر» بواقع 6,65%. وبحسب تقارير تسبب العطل في خسارة «فيسبوك» نحو 20 مليار دولار، وانخفاض قيمتها السوقية إلى 967 مليار دولار.

وفيما رجح خبراء وجود خطأ تقني خلف العطل العالمي، نقلت صحف أمريكية، أن «فيسبوك» أبلغت الموظفين أن أسباب انقطاع خدمات الموقع «غير معروفة»، كما أنها أرسلت فريقاً إلى مركز بيانات سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في محاولة لإعادة الضبط اليدوي لخوادم الشركة.

في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام أن موظفي «فيسبوك» لا يمكنهم الدخول إلى مباني الشركة بسبب مشكلة في تصاريح الدخول. وأشار مسؤول في «واتس آب»: «لا شيء يعمل في المبنى سوى البريد الإلكتروني».

وذكرت تقارير إعلامية عن ورود تقارير عن عطل في مواقع «لينكد إن» و«جيميل» و«تيندر» و «سناب شات». وبحسب شركة «كنتيك لخدمات الإنترنت» فإن «فيسبوك» أجرت اليوم تغييراً في معلومات توجيه الشبكة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مسؤولين في «فيسبوك» قولهم: «نستبعد أن تكون المشكلة التي يواجهها الموقع بسبب هجمات إلكترونية».،

وأكد البنتاجون الأمريكي أنه يبحث في الواقعة. ولم يقف العطل العالمي عند هذا الحد، إذ تأكد تعطل في شبكة «T-MOBILE للاتصالات»، كما وردت بلاغات عن مشاكل في الدخول إلى موقعي «جوجل» و«أمازون».وبعد أكثر من تعطل لست ساعات، بدأت الخدمات تعود تدريجياً إلى المنصات المعطلة.

ولفت خبراء تقنيات إلى أن عطل «فيسبوك» جاء بعد اتهامات لمسؤولته السابقة فرانسيس هوجن للشركة، باختيار الربح على السلامة. وطالب سيناتور ديمقراطي، الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك» الملياردير الأمريكي، مارك زوكربيرج، بتفسير أسباب التعطل.