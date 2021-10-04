بريطاني يبدأ رحلة مدّتها 3 سنوات على ظهر الخيل

بدأ الراحلة البريطاني نيكيتا جريتسي رحلة طويلة من مدينة ماجدان الروسية، نحو مدينة لندن البريطانية، سيقطع خلالها 60 ألف كيلو متر.

وسيمر المغامر البريطاني خلال رحلته ب24 منطقة في روسيا، و8 دول، و10 مناطق زمنية، قبل أن ينتهي المطاف به في العاصمة البريطانية لندن.

ويهدف نيكيتا من هذا الأمر لإنشاء مشروع فيلم دولي سيتم تصويره من 3 مخرجين، من 3 دول مختلفة.

وسيواجه المغامر خلال رحلته درجات حرارة منخفضة، تتراوح ما بين ناقص 30 إلى ناقص 70 درجة مئوية.

وأطلق نيكيتا على هذا المشروع اسم الرحلة العظيمة الأخيرة، ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة حوالي 2 إلى 3 سنوات بحسب صحة الخيول.

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