شاومي تستعد لطرح هاتف جديد بشاشة 4K

كشفت بعض التسريبات الواردة من شركة “شاومي” الصينية عن استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بشاشة 4K، ستطلق عليه Xiaomi CC11 Pro.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى بسرعة 2.4 GHZ، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة OLED مقاس 6.55 بوصة ودقة عرض 2160 * 3840 بيكسل، وجودة عرض 4K، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، والثالثة.

وتتراوح سعة الذاكرة الداخلية، المتوقعة لهذا الهاتف من 64 إلى 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها إلى 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير، إلى جانب تقنيات “واي فاي” و”بلوتوث”، ومنفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس.

ومن المتوقع أن توفر شاومي هذا الهاتف بألوان الأحمر، البنفسجي، الأسود، الأزرق، البرتقالي، والوردي.

يُذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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