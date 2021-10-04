“سبوتفاي” تُطور تطبيقها بإضافة أدوات جديدة

في إطار سعيها لتطوير تطبيق سبوتفاي، قامت الشركة المالكة للتطبيق بإضافة مجموعة من الأدوات الجديدة تساهم في زيادة التفاعل بين صناع المحتوى والمستخدمين.

وأكدت الشركة المالكة للتطبيق إضافة الأدوات الجديدة التي اختبرتها في وقتٍ سابقٍ إلى ملفات بودكاست محددة، من إنتاج أنكور التي استحوذت عليها الشركة عام 2019.

وتساعد الأدوات الجديدة صناع المحتوى على طرح استبيانات وأسئلة وأجوبة على المستخدمين، الذين سيكون قادرين على التفاعل معها.

وبرر القائمون على التطبيق إطلاق الميزات الجديدة برغبتهم في تعزيز التفاعل بين صناع المحتوى والمتابعين، ومعرفة رغبات الجمهور من أجل تقديم محتوى يتوافق مع تلك الرغبات.

يُذكر أنّ تطبيق سبوتفاي يُعد أحد أفضل تطبيقات الموسيقى في العالم، ويحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين.

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