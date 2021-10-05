سماعة رأس جديدة من “سوني” مقاومة للتعرق

رفعت شركة سوني اليابانية النقاب عن سماعة رأس جديدة مقاومة للتعرق، أطلقت عليها WF-C500.

وزودت الشركة اليابانية سماعتها الجديدة بمحرك تحسين الصوت الرقمي DSEE، الذي يقوم باستعادة الترددات العالية المفقودة، وتحسين الصوت.

وتتميز السماعة الجديدة بإمكانية ضبط الصوت وفق رغبة المستخدم من خلال تقنية “EQ”، التي تتوفر كتطبيق يمكن تحميله على الهواتف الذكية، بالإضافة لمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IPX4.

وستحتوي السماعة الجديدة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 10 ساعات عند الاستماع للموسيقى، و5 ساعات في حال تم استخدامها لإجراء المكالمات الهاتفية، بالإضافة لعلبة شحن بغطاء شفاف تشحن السماعة لمرة واحدة فقط.

وستوفر سوني السماعة الجديدة بألوان البرتقالي، الأبيض، الأخضر، والأسود وستطلقها في الأسواق العالمية بسعر 100 دولار أمريكي.

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