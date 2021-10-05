تسريبات تكشف مواصفات جهاز نوكيا اللوحي الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة نوكيا الفنلندية، عن استعداد الشركة لطرح جهاز لوحي جديد بمواصفات مميزة، سيحمل اسم Nokia T20.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز الجديد بمعالج Unisoc T610 أو T618 أو T700، ونظام تشغيل Android 11.

وستزود الشركة الفنلندية الجهاز اللوحي الجديد بشاشة مقاس 10.36 بوصة، ودقة عرض HD+.

ولم تكشف التسريبات عن دقة الكاميرا الأمامية والخلفية لهذا الجهاز، لكنّها أشارت لأنّ مساحة الذاكرة الداخلية ستصل ل64 غيغا بايت مع إمكانية رفعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 4 غيغا بايت.

ومن المتوقع أن يحتوي الحاسوب اللوحي الجديد على بطارية قوية لم تكشف سعتها، تدعم الشحن بقوة 10 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ التسريبات أشارت لأنّ نوكيا ستطرح جهازها اللوحي الجديد خلال شهر أكتوبر الجاري، بسعر يتراوح ما بين 202 و327 جنيه أسترليني.

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