يحتفلان بعيدهم زواجهما رقم “75”.. والعريس بزي الحرب العالمية الثانية

احتفل زوجان من ولاية ويست فيرجينيا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لزفافهما من خلال إعادة إقامة الحفل ، وصولاً إلى زي العريس في الحرب العالمية الثانية.

قال يوليسيس ولورين داوسون من بوكا إنهما قررا إقامة حفل زفاف ثانْ للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعقد قرانهما.

وفي تصريحات لها، قالت لورين داوسون، البالغة من العمر 92 عامًا، لمحطة WCHS-TV: “أشكر الله عليه، لم أجد أفضل من ذلك”.

ارتدت العروس ثوبًا أبيض لأول مرة، بعد أن ارتدت بدلة حمراء مكونة من قطعتين في حفل زفافها الأول عام 1946، وكان يوليسيس داوسون، البالغ من العمر 94 عامًا ، يرتدي الزي الرسمي للحرب العالمية الثانية الذي كان يرتديه خلال الحفل الأصلي.

وقالت لورين: “هذه هي الطريقة التي التقينا بها، كان يرتدي زيًا عسكريًا”.

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