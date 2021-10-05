بشكل رسمي – سامسونج تتخلص من الإعلانات على تطبيق Samsung Pay و Health وقريباً تطبيق الثيمات!

وأخيراً سامسونج تتخلص من الإعلانات على تطبيقاتها الأساسية – تعتبر الإعلانات من أبرز وأهم الوسائل المساعدة للشركات على جني الكثير من الأرباح. وفي حين الشركات المصنعة للهواتف الذكية قادرة على تحقيق أرباحهم من خلال بيع الهواتف، إلا أن عرض الإعلانات على واجهات وبرامج التشغيل الخاصة بهم أمر ليس له مبرر.

بعض العلامات التجارية التي تشتهر بالسماح لعرض الإعلانات على هواتفهم أمثال شاومي وأوبو، وستجد هذه الإعلانات منتشرة في جميع التطبيقات الافتراضية التي يتم تثبيتها مُسبقاً على الهاتف (Bloatware).

وكانت قد انضمت لهم شركة سامسونج خلال السنوات الماضية، وبدأت في تضمين والسماح للإعلانات بالظهور على تطبيقاتها الافتراضية مثل Samsung Pay وتطبيقات الرعاية الصحية.

حتى هواتف الفئة العليا من سامسونج (الفلاج شيب) مصابة بهذا المرض الكريه. ولذلك وعدت شركة سامسونج مستخدميها في شهر أغسطس الماضي أنها تخطط لإزالة الإعلانات من معظم تطبيقاتها الافتراضية على الهواتف. واليوم هو الموعد المناسب لتفي الشركة بوعدها.

بناءً على تقرير صادر من موقع TizenHelp الكوري فلقد توقف عرض الإعلانات بداخل تطبيق الدفع الإلكتروني Samsung Pay وتطبيق الرعاية الصحية Samsung Health على هواتف سامسونج في كوريا الجنوبية.

كانت هذه التطبيقات بالتحديد فوضوية إلى أبعد الحدود بسبب زخم الإعلانات بداخلها. وبالطبع تطبيق الطقس ليس استثناء، ولكن من المفترض أن الإعلانات اختفت على التطبيقات الثلاث في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن شركة سامسونج كانت تستخدم الجزء العلوي وفي المنتصف والجزء السفلي في الواجهة الرئيسية للتطبيقات الافتراضية من أجل عروض الإعلانات. وهذا ما دفع العديد من مستخدمي هواتف سامسونج لتقديم شكاوى عديدة تجاه هذه المشكلة.

وقد انضم خبراء التكنولوجيا لهذه الحملة. وأخيراً بعدما لاقت الحملة تضخماً وحرار شديدة من قبل أعداد المشتكين، قررت سامسونج أن تستجيب لهم وأزالت الإعلانات من تطبيقين من أهم التطبيقات الافتراضية المثبتة بشكل مسبق على هواتف سامسونج وهو تطبيق Samsung Pay وتطبيق Samsung Health.

بكل تأكيد شراء هاتف بمئات الدولارات وأحياناً يتجاوز 1000$ دولار أمريكي ومواجهة هذه الإعلانات بشكل فوضوي في جميع أنحاء الهاتف يعد أمر سخيف للغاية.

ولذلك أصدرت شركة سامسونج بياناً رسمياً يفيد بأن جميع الإعلانات سوف تتوقف على هذه التطبيقات بدءًا من شهر أكتوبر. ومن المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإصدار نسخة جديدة من تطبيق الثيمات Samsung Themes خالية أيضاً من الإعلانات خلال وقت قريب.