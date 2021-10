فيسبوك: ضبط الإعدادات الخاطئ أدى إلى توقف الخدمة

قالت شركة “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، إن ضبط الإعدادات الخاطئ الذي أدى إلى توقف جميع خدماتها على الإنترنت لساعات في اليوم الماضي لا يعود لـ”وجود نشاط خبيث”.

ولم توضح الشركة في وقت سابق، ما إذا كانت التغييرات في الإعدادات قد خطط لها أو أن شخصا ما قد تدخل عمدا في خوادمها.

وكانت “فيسبوك” عزت العطل الذي حال دون دخول مستخدميها، وعددهم 3.5 مليار مستخدم، على خدماتها مثل “واتس آب” و”إنستغرام” و”مسنجر” إلى خطأ في تغيير الإعدادات.

ودفع التوقف العالمي المطول لتطبيقات فيسبوك مهندسي الشركة إلى السعي لإصلاح المشكلة في أحد مراكز البيانات التابعة لها في كاليفورنيا.

وأدى الانقطاع إلى تعطيل جميع تطبيقات فيسبوك، بما في ذلك واتساب وإنستاجرام وماسنجر، على مستوى العالم.

وأثر ذلك في مليارات المستخدمين والملايين من المعلنين. كما أدى الانقطاع أيضًا إلى توقف جميع الأنظمة الداخلية في الشركة تقريبًا التي يستخدمها الموظفون للتواصل والعمل.

وأوضح العديد من الموظفين أنهم لجأوا إلى التحدث من خلال حسابات البريد الإلكتروني في آوتلوك التي يوفرها العمل لأن فيسبوك تعمل بشكل أساسي على إصدار داخلي من الشبكة الاجتماعية التي لا يمكن الوصول إليها حاليًا.

وبينما يمكن للموظفين إرسال رسائل بريد إلكتروني لبعضهم بعضًا، ولكن لا يمكنهم إرسال رسائل بريد إلكتروني أو تلقيها من عناوين خارجية.

ونظرًا لأن الشركة تتطلب من الموظفين تسجيل الدخول بحسابات العمل الخاصة بهم للوصول إلى أدوات مثل محرر مستندات جوجل و Zoom، فإن هذه الخدمات أيضًا لا تعمل. ودفع ذلك بعض الموظفين إلى استخدام خدمات بديلة مثل فيس تايم وديسكورد.

وتم إرسال مهندسي الشركة إلى أحد مراكز البيانات الرئيسية في الولايات المتحدة في كاليفورنيا لاستعادة الخدمة، مما يعني أنه لا يمكن إجراء الإصلاح عن بعد.

ومما زاد الأمور تعقيدًا، أن الانقطاع قد عطل مؤقتًا قدرة بعض الموظفين على الوصول إلى مباني الشركة وغرف المؤتمرات، وذلك وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، التي ذكرت لأول مرة أنه تم إرسال المهندسين إلى مركز البيانات.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين تم إرسالها بعد فترة وجيزة من استعادة الخدمة، قال كبير موظفي التكنولوجيا مايك شروبفر إن المشكلة “تؤثر في العمود الفقري للشبكات لدينا الذي يربط جميع مراكز البيانات لدينا معًا.

وحذر في المذكرة قائلًا: “إذا كنت لا تعمل بنشاط على الاستعادة، فالرجاء التحلي بالصبر وعدم التسرع في إعادة تحميل كل شيء لمنع إبطاء استعادة الشبكة”.

ولم تقدم الشركة شرحًا تفصيليًا للانقطاع، وذلك بالرغم من أن الخبراء الخارجيين يقولون إن ذلك كان بسبب مشكلة في تقنية الشبكات BGP، أو بروتوكول البوابة الحدودية.

ونشر سانتوش جاناردان، نائب رئيس البنية التحتية في فيسبوك، تدوينة تقول إن انقطاع الخدمة كان نتيجة تغيير خطأ في التكوين. مضيفًا أن الشركة ليس لديها دليل على أن بيانات المستخدم تعرضت للاختراق نتيجة لهذا التوقف.

وكتب جاناردان: “تعلمت فرقنا الهندسية أن تغييرات التكوين بالنسبة لأجهزة التوجيه الأساسية التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات لدينا تسببت في حدوث مشكلات أدت إلى هذا الانقطاع. كان لهذا الاضطراب في حركة مرور الشبكة تأثير متتالي في طريقة تواصل مراكز البيانات لدينا، مما أدى إلى توقف خدماتنا”.

