تعرف على التكلفة الحقيقية لهاتف ايفون 13 برو!

يبدأ سعر ايفون 13 برو من 1000 دولار أمريكي تماماً مثل العام الماضي لكن هل تعرف تكلفة التصنيع الفعلية لذلك الهاتف؟

مؤسسة TechInsights قامت بعمل تحليل وتقييم لمكونات هاتف ايفون 13 برو ووصلت إلى تكلفة التصنيع الخاصة به.

يتم حساب التكلفة الإجمالية الهاتف بجرد مكوناته ومعرفة سعر كل مكون ثم حساب التكلفة الكلية الإجمالية للهاتف.

التكلفة الإجمالية المبدئية لتصنيع هواتف ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس هي 570 دولار أمريكي أي أكثر بنحو 20 دولار أمريكي تقريباً بالمقارنة مع هاتف ايفون 12 برو.

هذه الزيادة بالطبع ترجع إلى تحسين الكاميرا والمعالج والشاشة وكذلك البطارية.

الكاميرا باتت تعمل بحساس جديد أكبر، وهناك. معالج ابل A15 Bionic الجديد، والشاشة من نوع OLED بتردد عالٍ يصل إلى 120 هيرتز، وبطارية بسعة أكبر.

تكلفة صناعة iPhone 13 Pro أغلى تكلفة صناعة ايفون 12 برو وأيضاً الهاتف المنافس سامسونج جالكسي S21 بلس.

ابل دوماً ما يكون لها اعتراض على هذا النوع من التقارير، وقد سبق لتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة ابل التعليق قائلاً أن تلك التقارير غير دقيقة.

من أوجه الفصور في تلك التقارير هي تجاهل بعض الأمور بخلاف المكونات المادية للجهاز وهي تكلفة البحث والتطوير وتكلفة الدعايا والشحن فضلاً عن رسوم الضرائب وأمور أخرى.

هذا أيضاً لا ينفي أن ابل تقوم بتسعير أجهزتها بما يضمن لها استهداف فئات واسعة من المستهلكين وكذلك تحقيق أكبر هامش ربح، فلا هجب أن شركة الهواتف الذكية الأمثر تحقيقاً للأرباح في العالم رغم عدم كونها الأكثر مبيعاً.