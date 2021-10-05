أبرز وأهم مواصفات هاتف Realme GT Neo 2 قبل إطلاقه عالمياً!

نشرت شركة Realme India إعلاناً تشويقياً جديداً باللون الأخضر تحت شعار “EverythinginNEO” وأدرجت العديد من مواصفات هاتفها المنتظر Realme GT Neo 2 بنفس المنشور. لذا، نتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف خلال وقت قريب جداً.

كانت قد أعلنت شركة ريلمي مؤخراً عن أن هاتفها القادم Realme GT NEO 2 سيحتوي على شاشة ذات معدل تحديث 120Hz وشريحة معالجة من كوالكم طراز Snapdragon 870 SoC في الصين، ولكن يبدو أن الشركة تستعد لإطلاق الهاتف في بعض الأسواق الأسيوية أيضاً.

حيث أعلن نائب الرئيس لشركة ريلمي من خلال تغريدة له على موقع تويتر أن الشركة تعتزم إطلاق هاتف Realme GT Neo 2 في الهند خلال شهر أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى العديد من الأسواق الأخرى بما فيها أوروبا خلال وقت قريب جداً.

حتى الآن لم نحصل على موعد أو تاريخ محدد للإطلاق، ولكن من المتوقع أن يكون خلال وقت قريب جداً. وبالحديث عن المواصفات، فيحتوي هاتف Realme GT Neo 2 على شاشة قياس 6.62 بوصة بمعدل تحديث 120Hz مع دعم عينات اللمس بمعدل 600Hz بلوحة عرض AMOLED بدقة +FHD.

بالنسبة للمعالج فهو Snapdragon 870 بجانب ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت وما يصل إلى 7 جيجابايت من ذاكرة الرامات الافتراضية. وإليكم أبرز وأهم مواصفات الهاتف بالتفصيل: –