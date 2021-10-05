الدمية باربي رائدة فضاء.. لتشجيع الفتيات على المهنة

أطلقت شركة ماتيل للألعاب نسخة جديدة من دمية الأطفال باربي والتي صممت هذه المرة على هيئة رائدة الفضاء الإيطالية “سامنثا كريستوفوريتي”، في رحلة جوية على ارتفاع تنعدم فيه الجاذبية بهدف إثارة حماسة الأطفال من الفتيات الصغيرات حتى يتجهن لاحتراف العمل بالفضاء والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والرياضيات.

وتعاونت شركة ماتيل لصناعة لعب الأطفال -بمناسبة أسبوع الفضاء العالمي من 4 إلى 10 أكتوبر الذي يخصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة في الفضاء- مع وكالة الفضاء الأوروبية ومع كريستوفوريتي التي تتدرب الآن لرحلتها المقبلة إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل المقبل.

وتم إطلاق الدمية التي تشبه رائدة الفضاء الإيطالية في إطار المشروع، عبر رحلة تحاكي تدريباتها على انعدام الجاذبية في الفضاء من قاعدة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بألمانيا.

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