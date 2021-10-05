تطبيق جديد لمساعدة المدونين وصناع المحتوى

انطلق تطبيق “فايرسايد” الثلاثاء لمساعدة المدونين والموسيقيين وغيرهم من صناع المحتوى المحترفين في تقديم العروض المباشرة مع توافر إمكانية التفاعل مع الجمهور ،وتم إطلاق التطبيق في وقت يركز فيه عمالقة التواصل الاجتماعي والشركات الناشئة على نحو متزايد على ميزات البث والتفاعل المباشر حيث قال الشريك المؤسس في فايرسايد فالون فاتمي في وصفه للتطبيق إن “الأداة التي صنعناها هي استوديو إنتاج على الهاتف” .

وسيتمكن صناع المحتوى من إطلاق العروض التفاعلية من هواتفهم باستخدام تطبيق فايرسايد، الذي سيقوم بتسجيل العرض ونسخه آليا فضلا عن إتاحته للمستخدمين بث عروضهم تلقائيا على منصات أخرى مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتش، مما يسهل عملية معقدة إذا رغب صناع المحتوى في توزيعه في عدة منصات .

وبإمكان صناع المحتوى أيضا كسب المال من عروضهم عن طريق بيع تذاكر للدخول الافتراضي أو عرض فواصل إعلانية.

وبحسب فاتمي فإن إمكانية التعرف على ردود فعل المستمعين عبر سماع صوتهم أثناء العرض في توقيت البث يمكن أن يساعد المبدعين على تحسين محتواهم.

ويعتبر فايرسايد أحدث مشروعات رجل الأعمال مارك كوبان، المستثمر في شركات ناشئة أخرى مثل تلفزيون سامبا وخدمة البث على الإنترنت فيلو .

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