“بين النجوم” .. مسلسل فضائي جديد على منصة ديزني بلس

تمكن المخرج “بن تيرنر” أخيراً من تحقيق حلم لازمه طول الحياة باستكشاف الفضاء، بإنجاز سلسلة صغيرة من عروض ديزني بلس تركز على حياة رائد الفضاء الأمريكي “كريس كاسيدي”.. ويحمل المسلسل المكون من 6 حلقات، عنوان “بين النجوم”، ومحوره مادة وثائقية تنتقل بالمشاهدين لعالم أبعد وراء الكواليس، مع كاسيدي وفريق من الخبراء الدوليين وهم يباشرون مهمة لإصلاح مقياس الطيف المغناطيسي “ألفا”، في تجربة علمية بتكلفة ملياري دولار لاكتشاف أصل الكون.

وقال تيرنر في تصريح لوكالة رويترز للأنباء: “تتحدث إلى رائد فضاء، فيقولون لك إنهم يمثلون قمة جبل الجليد.. ولكي تعرف القصة بشكل صحيح عليك أن تروي قصة الجبل بالكامل”.

يبتدئ المسلسل في أولى حلقاته بالكابتن السابق في البحرية “كاسيدي” أثناء الاستعداد لما قد يكون آخر مهمة فضائية له في 2019، وسرعان ما تركز السلسلة على متخصصين على درجات عالية من المهارة في 16 دولة يعملون لتحقيق هدف مشترك.. ويدمج المسلسل مقاطع فيديو ليوميات حميمية صورتها أطقم الفضاء وشروحا ومقابلات مع علماء ومهندسين ومراقبي طيران، مما يتيح معرفة و اطلاعاً غير مسبوقين على مراكز العمليات.

وأشارت الوكالة إلى أن عرض مسلسل “بين النجوم” سيبدأ على خدمة البث المباشر على الإنترنت ديزني بلس يوم الأربعاء 6 أكتوبر.

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