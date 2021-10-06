هاتف Huawei Mate V الجديد قابل للطي من هواوي لمنافسة جالكسي Z Flip 3

يبدو أن العملاق الصيني يستعد لإطلاق هاتف جديد قابل للطي، وتحديداً لمنافسة هاتف سامسونج جالكسي Z Flip 3 ويشاع أن الهاتف سيحمل اسم Huawei Mate V ومن المتوقع أن يتم إطلاقه بحلول نهاية عام 2021.

وردت إلينا هذه المعلومات من خلال إحدى مسربين الأخبار على موقع Weibo الصيني، حيث نشر المُسرب اسم الهاتف والإطار الزمني لموعد إطلاقه، بالإضافة إلى ذلك فهو يتوقع أن يحتوي الهاتف من الداخل على معالج هواوي Kirin 9000.

إن صحت هذه الشائعات، فمن المتوقع أن يكون هذا هو واحداً من أقوى هواتف شركة هواوي، فهو يسير على نهج هاتف Huawei Mate X2 المستوحى أيضاً من هواتف شركة سامسونج القابلة للطي.

جدير بالذكر أن شركة هواوي تعتزم إطلاق حدثاً صحفياً جديداً في يوم 21 أكتوبر المقبل، ونتمنى أن نحصل على أي تلميحات جديدة هو هاتف Huawei Mate V. في الواقع من الممكن ألا تتحدث الشركة عن الهاتف خلال الحدث بأي حال من الأحوال، ولكن إذا كانت الشركة تتجهز للإعلان عنه قبل نهاية العام، فمن المحتمل أن يتم الإشارة إليه خلال حدث 21 أكتوبر.

الجميع من المستخدمين يعتقدون أن هاتف Huawei Mate X2 هو الهاتف المثالي لجميع أشكال وأنواع الاستخدامات، طالما لا تحتاج لأي من خدمات وتطبيقات الغول الأمريكي (جوجل). سواء هاتف Huawei Mate X2 أو الهاتف المنتظر Huawei Mate V فكلاهما يفتقدان لجميع خدمات العم الأمريكي نتيجة الحظر الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على الشركة الصينية.

وبالتالي إذا كنت تتمنى امتلاك هاتف مثل Huawei Mate V فيجب أن تتنازل عن جميع تطبيقات وخدمات جوجل بالمقام الأول. بالإضافة إلى ذلك نعتقد أنه سيتم إطلاق الهاتف بشكل أولي في السوق الصيني، وبعد ذلك من الممكن أن يشق طريقه إلى الأسواق العالمية الأخرى – بالرغم أننا ليس لدينا أي تفاصيل تؤكد صحة هذه المعلومات.

بالحديث عن شكل الهاتف. بما أن هاتف هواوي Mate X2 يشبه إلى حد كبير هاتف جالكسي Z Fold 3، فمن المتوقع أن يتشابه هاتف هواوي Mate V مع هاتف سامسونج جالكسي Z Flip 3 لكي تتمكن هواوي من منافسة سامسونج في سوق الهواتف القابلة للطي.

في الختام دعونا نذكركم بأن العملاق الصيني يتجهز أيضاً للإعلان عن سلسلة هواوي Mate 50 خلال الربع الأول من عام 2022 والتي ستستخدم معالج كوالكم Snapdragon 898 الذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.