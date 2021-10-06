تحطيم 30 رقمًا قياسيًا في “غينيس” خلال ماراثون فيرجن موني لندن

أعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية أن ماراثون فيرجن موني لندن شهد تحطيم 30 رقماً قياسياً ، بما في ذلك أسرع وقت لإنهاء ماراثون أثناء ارتداء البيجامات.

وقالت وكالة تسجيل الأرقام القياسية إن العدائين حاولوا تحطيم 54 رقماً قياسياً في السباق، وكان أول من نجح في ذلك هو جوليان ريندال، الذي شارك في سباق الماراثون مرتدياً بيجاما بتوقيت 2:51:45.

تم كسر النسخة النسائية من الرقم القياسي أيضًا أثناء السباق عندما أنهت جينيفر جراهام بتوقيت 03:46:12.

وقالت “غينيس” إن إجمالي 30 رقماً قياسياً تم تحطيمها، بما في ذلك أسرع الأوقات للعدائين الذين يرتدون أحذية ويلينغتون، بدلة سفاري، زي مهرج، زي شجرة، معدات تسلق الجبال، لباس إسباني تقليدي، وأحذية تزلج.

حطم أندرو بيلتون ونيال كوبر ومايكل بيلتون الرقم القياسي لأسرع ماراثون رباعي الأرجل، وحصل ديجبي ووكر وبنجامين تايلور وتشارلي ماسون وإدوارد هولدرنس وجاي ديكسون وأوليفر تيبينغ على لقب أسرع ماراثون في زي مخصّص لستة أشخاص معًا.

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