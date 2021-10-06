في 60 ثانية.. رجل من “أيداهو” يلتقط 58 قطعة “مارشيملو” في فمه

أضاف رجل من ولاية أيداهو، كان قد حطم أكثر من 200 رقم قياسي في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية؛ لقبًا آخر إلى اسمه من خلال التقاط 58 من “المارشيملو” في فمه، وذلك خلال دقيقة واحدة.

استعان ديفيد راش ، الذي حطم أرقامًا في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية للترويج لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بمساعدة المتعاون جوناثان هانون، لرمي “المارشيملو” من مسافة 15 قدمًا.

كان راش وهانون يهدفان إلى تحطيم الرقم القياسي البالغ 56 ، الذي حققته زميلته آشريتا فورمان والرامي بيبين لاركين في نيويورك في عام 2019.

قال راش إن هانون ألقى 63 قطعة من “المارشيملو” خلال 60 ثانية، وتمكن راش من التقاط ما يكفي لتسجيل الرقم القياسي.

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