“سامسونج” تفتتح أول غرفة إخبارية تابعة لها بالعربية

أعلنت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية للإلكترونيات، عن إطلاق غرفتها الإخبارية المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ سعياً لتعزيز عملياتها للتسويق في العالم العربي.

وتستهدف الغرفة الإخبارية تسع دول ناطقة باللغة العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي “السعودية، الإمارات، العراق، الأردن، الكويت، مصر، تونس، المغرب والجزائر”.

وتعتبر هذه الغرفة أول غرفة إخبارية باللغة العربية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقول “سامسونج” إن هدفها هو إعلام العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بآخر التحديثات والإعلانات الخاصة بها باللغة العربية.

وتدير “سامسونج” ما مجموعه 20 شركة تابعة لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتملك مقريْن في الشرق الأوسط وأفريقيا في الإمارات وجنوب أفريقيا، على الترتيب.

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