فرصة للفوز بجهاز CHUWI RZBOX – حاسوب صغير فائق الأداء!

يمكنك الآن الدخول في سحب لربح الحاسوب الصغير حجماً المميز أداءً RZBOX من شركة CHUWI وذلك بخطوات بسيطة عند التسجيل على الموقع الرسمي للشركة المصنعة للجهاز Chuwi. جهاز CHUWI RZBOX هو حاسوب صغير يعمل بمعالج AMD Ryzen 9 4900H وقد انتهت الشركة من تطويره وتستعد لإطلاقه بداية من شهر أكتوبر 2021.

جهاز CHUWI RZBOX – حجم صغير و أداء كبير!

ينتمي هذا الجهاز إلى فئة أجهزة الحاسوب الصغير Mini PC وقد قامت على تصميمه وبنائه شركة Chuwi بعد الاستماع إلى آراء وتصويتات آلاف المستخدمين وهواة الألعاب الإلكترونية في أنحاء العالم للوصول إلى الجهاز المثالي الذي يلبي احتياجاتهم.

تم الانتهاء من عملية تصميم وتطوير جهاز الحاسوب المصغر RZBOX وسوف يتم إطلاقه بدايةً من شهر أكتوبر، وما يميز هذا الجهاز هو أخذ كافة اهتمامات مستخدمي أجهزة الحاسوب بعين الاعتبار وجمعها معاً لتوفير أداء عالٍ وتجربة استخدام رائعة وبسعر مناسب غير مبالغ فيه إذ يبدأ سعر هذا الجهاز من 500 دولار أمريكي فقط.

المواصفات الفنية لحاسوب RZBOX

الجهاز من هيكل معدني بأبعاد 7 × 7.5 بوصات وسمك 2.5 بوصة أصغر بكثير من أجهزة الحاسوب التقليدية توفر 90% من المساحة، وهذا يجعله أيضاً سهل الحمل والنقل من مكان لآخر.

يعمل الجهاز بمعالج Ryzen 9 series 4900H عالي الأداء من إنتاج شركة AMD بتقنية معالجة 7 نانومتر، المعالج ثماني النواة ويتراوح تردده بين 3.3 إلى 4.4 جيجاهيرتز، ومعالج الرسوميات المميز Radeon Vega 8 ذو الأداء العالي والاستهلاك الأقل في الطاقة. الذاكرة العشوائية من نوع DDR4 بحجم 16 جيجابايت (قابلة للزيادة حتى 32 جيجابايت) وسعة تخزين 512 جيجابايت من نوع NVMe SSD (قابلة للزيادة حتى 5 تيرابايت).

يتمتع جهاز CHUWI RZBOX بتقنية متقدمة لتبديد الحرارة مع مروحة لها 18 جناحاً تعمل على تبريد مكونات الجهاز بصورة فائقة وبدون صوت مسموع. الجهاز يعطي أداءً فائقاً لكافة الاستخدامات سواء العمل بمختلف برامج المكتب وبرامج التصميم والمونتاج، وأيضاً أنشطة الترفيه مثل تشغيل الألعاب ذات الجرافيكس المعقد.

إن كنت مهتماً بالجهاز يمكنك الدخول في سحب للحصول على الجهاز مجاناً أو على الأقل بعض الخصومات والعروض على منتجات الشركة المختلفة بمناسبة إطلاق الجهاز رسمياً.

رابط الدخول للسحب و الفوز بجهاز CHUWI RZBOX مجاناً