ابل تطلق تحديث 4A400 الجديد لكل سماعات AirPods

قامت ابل بإطلاق تحديث جديد لكافات سماعات الآيربودز: AirPods و AirPods Pro و AirPods Max. التحديث الجديد يحمل رقم 4A400 وهو متاح الآن للتحميل.

سماعات AirPods و AirPods Pro تعمل بتحديث 3E751 حالياً، بينما تعمل سماعات AirPods Max بتحديث 3E756.

لا يعرف بالضبط التغييرات التي يضيفها تحديث 4A400 لسماعات الآيربودز لكن يُقال أنه قد يضيف ميزة تعزيز المحادثات Conversation Boost هي ميزة موجهة بالأساس إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من المصابين بضعف السمع.

هذه الميزة تجعل سماعات AirPods Pro فقط قادرة على تمييز صوت الشخص الذي يتحدث إليك، وباستخدام قدرات الميكروفون والذكاء الاصطناعي سوف تقوم السماعات بتضخيم ورفع مستوى الصوت للشخص المستمع الذي يضع السماعات في أذنيه.

ابل لم تذكر شيئاً بخصوص التحديث الجديد وإذا ما كان سوف يضيف مزايا جديدة بشكل رسمي أو يصلح بعض الأخطاء كما هي غاية كل التحديثات.

لا توجد طريقة محددة من أجل تحديث السماعات، فقط بعد توصيل السماعات بالجهاز وتوصيل الجهاز بالوايفاي يتم تنزيل التحديث وتثبيته بعد مدة قصيرة.

يمكنك التأكد من تثبيت التحديث الجديد عبر توصيل سماعات AirPods و AirPods Pro إلى الايفون أو الايباد بعدها اضغط على الإعدادات Settings > بلوتوث Bluetooth > اضغط على ‌‌AirPods‌ وتحديداً علامة i > ستجد رمزاً بجوار خانة نسخة النظام Firmware Version خاصة بالتحديث الجديد، وهو في هذه الحالة التحديث الجديد 4A400.