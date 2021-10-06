فيلم “لا وقت للموت” يتصدر الإيرادات في بريطانيا

أكدّت شركة “يونيفرسال” تحقيق فيلم “لا وقت للموت” لجيمس بوند نجاحاً كبيراً في كافة أنحاء العالم بعدما وصلت إيراداته لـ121 مليون دولار أمريكي، وذلك قبل عرضه في الصين التي تشكل أكبر أسواق الأفلام، ليكون أول فيلم في العالم تتجاوز إيراداته 100 مليون في زمن كورونا.

وحقق الفيلم الذي لعب بطولته النجم البريطاني “دانيال كريج” أكثر من 35 مليون دولار أمريكي في دور السينما البريطانية والإيرلندية.

ويعدّ هذا الرقم أعلى رقم تسجله دور السينما البريطانية منذ انتشار فيروس كورونا، وأعلى فيلم ضمن سلسلة “جيمس بوند” على الإطلاق.

وأجبرت الشركة المنتجة للفيلم على تأجيل تصوير وعرض الفيلم لعدّة مرات، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

يُذكر أنّ فيلم “لا وقت للموت” سيشهد الظهور الخامس والأخير للممثل “دانيال كريج”.

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