بعد توقف دام لسنوات .. النجمة البريطانية “أديل” تروّج لأول أغانيها

روّجت المغنية البريطانية أديل لأولى أغنياتها منذ العام 2015 والتي ستُطلقها تحت اسم Esay On Me، وذلك من خلال منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام وتويتر.

وقالت المغنية البريطانية إن الأغنية الجديدة سيتم طرحها يوم 15 أكتوبر الجاري، ودعت عشاقها للاستماع إليها، وأرفقت منشورها بفيديو باللون الأبيض والأسود ظهرت فيه وهي تضع شريطاً في مشغل الشرائط وتنظر في مرآة السيارة قبل أن تنطلق فيها.

وحظي المنشور بتفاعلٍ كبير من عشاق النجمة البريطانية الذين عبّروا عن شوقهم للاستماع للأغنية الجديدة.

وتعد هذه الأغنية أولى أغاني أديل منذ إطلاقها ألبوم 25 الذي صدر عام 2015 وحقق جوائز “غرامي” وتصدر قائمة أكثر الألبومات إيرادات في العالم.

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