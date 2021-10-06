سامسونج تبدأ مرحلة الإنتاج الكمي لشاشات OLED 90Hz من أجل حواسيب لينوفو واسوس المحمولة!

تعتزم شركة سامسونج بدء مرحلة الإنتاج الكمي لشاشات OLED ذات معدلات تحديث 90Hz والتي سنبدأ في رؤيتها خلال وقت قريب جداً على الحواسيب المحمولة قياس 14 بوصة الخاصة بشركة اسوس ولينوفو.

يقول نائب المدير العام لشركة اسوس: “أصبح الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة متزايداً بسبب العمل من المنزل والتعلم والدراسة عن بُعد، ومن المتوقع لشاشات OLED أن تلبي احتياجات العديد من المستهلكين الذين يعتمدون على الحواسيب المحمولة وأجهزة اللاب توب المختلفة للدراسة وحضور مؤتمرات الفيديو الافتراضية وبث الفيديو والألعاب…إلى آخره“.

وفي بيان أخر لشركة سامسونج صرحت الشركة بالآتي: “ستوفر لوحات العرض بتقنية OLED ذات معدلات تحديث 90Hz المزيد في تنوع الاختيارات المتاحة الذين يتطلعون للاستمتاع بالمحتوى بأداء عالي على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. نحن كنا دائماً رواد في صناعة الشاشات ولوحات العرض المتطورة، ونعد المستخدمين بتقديم أفضل تقنيات العرض التي لديها القدرة على تقديم أعلى جودة صورة ممكنة.”

وكانت قد أعلنت شركة سامسونج لأول مرة في يناير الماضي أنها ستبدأ في مرحلة إنتاج لوحات OLED 90Hz من أجل الشركاء، ولكنها لم تحدد بالضبط من هم هؤلاء الشركاء.

على كل حال، يعتبر هذا هو أول تأكيد رسمي من شركة سامسونج على أنها ستبدأ مرحلة الإنتاج الكمي لشاشات OLED 90Hz خلال وقت قريب، وهي بالطبع ليست المرة الأولى التي نرى فيها حواسيب محمولة بشاشات OLED. ولكن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها على وجود شاشات OLED بقياسات صغيرة وبمعدلات تحديث عالية.

وكانت قد أعلنت كل من اسوس ولينوفو أنهما يعملان على حواسيب محمولة جديدة بشاشات متطورة ولوحات عرض OLED 90Hz وستكون مختلفة من حيث الأحجام والمواصفات والأسعار أيضاً.

وبناءً على تصريحات شركة سامسونج، فإن شاشات OLED 90Hz قد تظهر لأول مرة على لاب توب Asus Zenbook 14X و Vivobook Pro 14.

من المرجح أن يحتوي لاب توب Zenbook 14X على شاشة 4K بلوحة عرض OLED 90Hz أو من المحتمل أن يحتوي على شاشة 2.8K OLED 90Hz. وسيبدأ سعره عند 1.333.99$ دولاراً أمريكياً.

بالمثال كانت قد أعلنت لينوفو الشهر الماضي أنها تعتزم الإعلان عن حواسيب محمولة جديدة بلوحات OLED 90Hz من تصنيع شركة سامسونج. وأكدت على أن لاب توب IdeaPad Slim 7 Carbon سيكون أخلف لاب توب في السوق بتكلفة بلغت قيمتها 2.300$ تقريباً.