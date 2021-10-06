هواوي تطلق حاسوباً جديداً بمواصفات احترافية

كشفت شركة هواوي الصينية عن حاسوبٍ جديدٍ مناسب لعشاق الألعاب والمحترفين أطلقت عليه Matebook 16.

ويأتي الحاسوب الجديد بنموذجين من المعالجات هما Ryzen 5 5600H سداسي النواة ومعالج Ryzen 7 5800H ثماني النواة، ونظام تشغيل ويندوز من شركة مايكروسوفت.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 13 بوصة ودقة عرض 2520 × 1680 بيكسل، وكثافة بيكسلات 189 بيكسل لكل إنش.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتصل سعتها لـ 16 غيغا بايت.

ويحتوي الحاسوب على بطارية بقوة 84 وات تعمل لمدة 12.5 ساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 135 وات.

ويضم هذا الحاسوب منفذي USB-C، منفذ HDMI، منفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ للميكروفونات، ومنفذي USB-A 3.2، ومكبرات ستريو بقدرة 2 وات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 1.270 و1.400 دولار أمريكي.

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