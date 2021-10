أمريكي يُقاضي «عرافة» وعدته بالسعادة

رفع رجل أمريكي دعوى قضائية على “عرافة”، ادعت أنه “يمكنها إزالة لعنة وضعت على زواجه، وضعتها ساحرة استأجرتها صديقته السابقة”.

وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”، فقد زعم ماورو ريستريبو أن العرافة وعدته بأنه “سيكون سعيدا مرة أخرى إذا دفع لها 5100 دولار لطرد التعويذة”.

وتعرف ريستريبو عبر الإنترنت على العرّافة صوفيا أدامز “الوسيطة الروحانية المتخصصة في الشؤون العاطفية”، واستعان بها لمساعدته على الخروج من أزمة يمر بها حالياً في علاقته الزوجية.

وفي حين أن ريستريبو رفع الدعوى بعد أن “أعطى العرافة 1000 دولار في البداية، ولكن ذلك لم يساعد بأي شكل من الأشكال في تحسين زواجه”، وهو الآن يقاضي العرافة بتهمة “الاحتيال” في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وأشار ماورو ريستريبو إلى أنه “بحث عن صوفيا آدامز، التي وصفت نفسها بأنها “أخصائية الحب النفسي”، للمساعدة في تحسين وضعه خلال فترة السخط”.

وأكد ريستريبو أنه عانى من حالات أرق ونوبات قلق، ويُطالب بتعويض مالي قدره 25 ألف دولار.

