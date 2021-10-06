ايباد ميني 6 – شكاوى متعددة بخصوص شاشة الجهاز!

بدأت ابل في إطلاق جهاز ايباد ميني 6 في الأسواق وبدأ المستهلكون في شراء الجهاز الجديد إلا أن هناك مشاكل تم رصدها في الشاشة على بعض الأجهزة.

يشتكي بعض المستخدمين من تغير الألوان في الشاشة وكذلك وجود تشوهات فيها أثناء الاستخدام، هذا يظهر بشكل رئيسي عند الضغط على الشاشة في الوضع الرأسي.

بحسب شكاوى المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي Reddit ومنتدى الدعم الفني الرسمي لشركة ابل، فإن المشاكل تبدو واضحة بشكل أكبر عندما يكون نظام تشغيل الايباد iPadOS في الوضع الليلي Dark Mode.

أيضاً في ظروف أخرى تظهر مشاكل الألوان والتشوه في الشاشة كأن يضغط المستخدم عليها فوق المعتاد مثلما يحدث عند الضغط والسحب على الشاشة.

حتى بعد استبدال الشاشة صرح المستخدمون أصحاب الأجهزة المتضررة أن المشكلة بقيت على حالها، ونقلوا عن موظفي ابل عدم اندهاشه إن قامت ابل بسحب الأجهزة المتضررة من السوق.

حتى الآن لم تعلق ابل على الأمر ولكن لا تبدو المشكلة واسعة النطاق. في جميع الأحوال إن قمت بشراء الجهاز وواجهت مشكلة مماثلة قم على الفور بالتوجه إلى مركز معتمد لإصلاح الخلل بدون أي تكلفة أو استبدال الجهاز بالكامل كما تنص شروط الضمان المرفق مع أجهزة ابل.

جدير بالذكر أن هناك مشكلة سابقة في شاشة ايباد ميني عند التمرير حيث كان المستخدمون يلاحظون اهتزازاً طفيفاً في الشاشة، وعلقت ابل بأن الأمر طبيعي ولا يدعو للقلق.

جهاز ايباد ميني 6 يأتي بشاشة بقياس 8.3 إنش ومعالج ابل A15 Bionic بتردد 2.9 جيجاهيرتز، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر بصمات في زر القفل.

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