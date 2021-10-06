ملايين المستخدمين الجدد لمنصة “تيليغرام” والسبب تعطل تطبيقات “فيسبوك”

أكد المسؤولون عن التطبيق الروسي “تيليغرام”، زيادة عدد مستخدمي التطبيق بشكلٍ كبير خلال فترة تعطل تطبيقات “فيسبوك”.

وأشار المسؤولون إلى أن التطبيق شهد انضمام 50 مليون مشترك جديد من كافة أنحاء العالم، خلال ساعات قليلة.

وعبّر المسؤولون عن التطبيق الذي أسسه “بافيل دوروف”، عن سعادتهم بالأشخاص الجدد، وقالوا إنّ التطبيق عُرف خلال الفترة الماضية زيادةً كبيرة في عدد المستخدمين بفضل الميزات الجديدة التي تمت إضافتها للتطبيق.

وكانت تطبيقات “فيسبوك” قد تعرّضت لعطل لعدّة ساعات؛ الأمر الذي تسبب بخسارة مالك الشركة لأكثر من 7 مليارات دولار أمريكي، حيث انخفضت أسهم فيسبوك بواقع 5.5%.

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