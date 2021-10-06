الإصدار الجديد من واجهة One UI 4.0 يجلب ميزة التلوين الديناميكي وذاكرة الرامات الافتراضية لهواتف جالكسي S21

أطلقت شركة سامسونج الإصدار التجريبي الثاني من واجهة One UI 4.0 من أجل هواتف Galaxy S21. هذا يأتي بالضبط بعد مرور 3 أسابيع من إطلاق الإصدار التجريبي الأولى لواجهة One UI 4.0 المستندة على بنية نظام أندرويد 12.

الإصدار التجريبي الجديد يجلب العديد من الإصلاحات والتحسينات على واجهة المستخدم المخصصة من شركة سامسونج لنظام أندرويد. وقد أدرجت الشركة ميزة “التلوين الديناميكي” بداخل الإصدار التجريبي الجديد.

تعتبر ميزة التلوين الديناميكي إحدى أبرز مزايا نظام أندرويد 12، والتي من شأنها استخراج مخطط ألوان الخلفية المستخدمة على الهاتف وتطبيقها تلقائياً على مستوى النظام بأكمله، بالإضافة إلى تطبيقات الجهات الخارجية المدعومة والتي تسمح بتغيير نمط ظهورها بناءً على نمط المظهر العام للنظام.

بالرغم من ذلك شركة جوجل لم تقم بتضمين هذه الميزة في الإصدار التجريبي المفتوح من نظام أندرويد 12، وكانت هناك بعض الأدلة التي تشير إلى احتمالية إضافة ميزة التلوين الديناميكي إلى إصدار أندرويد مفتوح المصدر AOSP ولكن ليس بعد.

ربما الإصدار الجديد المستقر من AOSP لنظام أندرويد 12 تضمن هذه الميزة مؤخراً، والذي تم إطلاقه يوم الاثنين الماضي، أو ربما استطاعت سامسونج ابتكار ميزة خاصة بها متشابهة مع ميزة التلوين الديناميكي المتواجدة في نظام أندرويد 12.

بجانب ميزة التلوين الديناميكي، جلب إصدار One UI 4.0 التجريبي الثاني ميزة أخرى كنا في انتظارها، وهي ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية. أيضاً تم تضمين ميزة لوحة المفاتيح المُحسنة ووضع الميكروفون في مكالمات الفيديو.

بالإضافة إلى كل ذلك، من المحتمل أن الإصدار التجريبي الثاني من الواجهة تمكن من إصلاح مشكلة في إغلاق الهاتف عند تفعيل Secure Folder. ومع ذلك، وبالرغم من العديد من التحسينات والإصلاحات، نعتقد أنه سيكون هناك بعض الأخطاء أو السلوك الغير متوقع في واجهة One UI 4.0 الجديدة.

أطلقت شركة سامسونج الإصدار التجريبي الثاني من واجهة One UI 4.0 لهواتف سلسلة Galaxy S21 في 7 بلدان، وهي الصين وألمانيا والهند وبولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. ومن المتوقع وصولها إلى بقية البلدان الأخرى خلال الأيام القادمة.