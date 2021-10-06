“شارب” اليابانية تُطلق هاتفا جديدا وهذه مواصفاته

رفعت شركة “شارب” اليابانية النقاب عن هاتف جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه Aquos Zero 6، وزوَّدته بمعالج Snapdragon 750G ثماني النواة ونظام تشغيل أندرويد، من شركة غوغل.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.4 بوصة بدقة 2340*1080 بيكسل، ومُعدّل تنشيط صورة 240 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 12.6 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

ومن المقرر أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للرفع، من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4010 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات، ومستشعر بصمة.

يُذكر أنّ الشركة اليابانية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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