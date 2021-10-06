أمل عرفة تؤلف مسلسلاً عن المرأة

كشفت الفنانة السورية أمل عرفة، عن تأليفها لمسلسل من 10 حلقات ستلعب دور البطولة فيه، وسيتحدث عن عوالم المرأة بشكل خاص.

وقالت النجمة السورية إنّها على وشك الانتهاء من كتابته، وأنّها تتفاوض حالياً مع محطة الإنتاج من أجل الاتفاق على تفاصيل تصويره.

وتطرقت أمل عرفة لدورها في مسلسل حارة القبة، وقالت إنّها تتابع تصوير مشاهدها في الجزأين الثاني والثالث من العمل، حيث ستلعب فيه دور إخلاص شقيقة أبو العز، وقالت إنّها سعيدة لتعاملها مع المخرجة رشا شربتجي التي حققت معها نجاحاً كبيراً في أوقات سابقة.

وكانت أمل عرفة قد انسحبت من مسلسل حارة القبة بسبب خلاف مع الشركة المنتجة، قبل أن تعود لمتابعة التصوير بعد حل الخلاف.

يُذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل حارة القبة، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، حقق نجاحاً كبيرا.

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