شركة Mobvoi تطلق ساعة جديدة بمواصفات متطورة

كشفت شركة Mobvoi الصينية عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة، أطلقت عليها TicWatch Pro X. وسينبض بداخل هذه الساعة معالج Snapdragon Wear 4100 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Wear OS.

وزودت الشركة الصينية هذا الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة مع شاشة FSTN LCD ثانوية منخفضة الطاقة، قادرة على تتبع حالة المستخدم خلال النوم، وحساب عدد خطوات المستخدم، ومعدل ضربات القلب، وذلك من خلال استخدام نمط Essential.

وتتميز الساعة الجديدة بقدرتها على مقاومة الماء وفق معيار IP68، وبقدرتها على مراقبة الشخص خلال ممارسته للأنشطة الرياضية، وبإمكانية استخدامها للرد على المكالمات، وبدعمها شريحة eSIM.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية، خلال الفترة القادمة، بسعر يصل إلى 310 دولارات أمريكية.

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