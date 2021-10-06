تيم حسن يتصدر البوستر الرسمي للجزء الأخير من الهيبة

تصدّر النجم السوري تيم حسن، البوستر الرسمي للجزء الأخير من مسلسل الهيبة، المقرر عرضه في 17 أكتوبر الجاري، حيث ظهر النجم تيم حسن لوحده دون بقية الأبطال، وعلى ظهره سلاح.

وروج مدير الإنتاج في شركة الصباح إخوان زياد الخطيب للبوستر الرسمي، من خلال نشره على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، وعلّّق عليه بالقول الهيبة جبل الخارق الحارق المتفجر قريباً. دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى عن العمل.

وكان النجم السوري تيم حسن بطل السلسلة، قد نشر تصميماً للعمل على حسابه للعمل ودعا عشاقه لرسم توقعاتهم عن الجزء الأخير.

يُذكر أنّ الجزء الخامس من مسلسل الهيبة سيشهد مشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة كــ “تيم حسن”، منى واصف، عبدو شاهين، بالإضافة لعبد المنعم عمايري الذي سيلعب دور وديع خصم جبل، وإيميه الصباح، في حين سيغيب الممثل أويس مخللاتي، الذي لعب دور صخر في الأجزاء السابقة بسبب خلافات مع الشركة المنتجة.

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