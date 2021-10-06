نقص الفوسفور.. أسبابه أعراضه ومخاطره

أكدت الجمعية الألمانية للتغذية خطورة نقص الفوسفور على الجسم، وقالت إنّ الفوسفور مفيد لصحة العظام وإنّ نقصه يسبب مشاكل للجسم.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض نقص الفوسفور بالتعب، فقدان الشهية، الإرهاق، آلام العضلات، ضعف المناعة، وفقر الدم، بالإضافة إلى الشعور بوخز بالقدمين واليدين.

وقالت الجمعية إنّ أسباب نقص الفوسفور في الجسم تتمثل بقصور حاد في الكلى، فقدان الشهية العصبي، نقص فيتامين D، الشره المرضي، وأشارت إلى أنّ نقص الفوسفور يؤدي لضعف في العضلات واعتلال عضلة القلب وتشوه العظام.

وأشارت الجمعية الألمانية لحاجة الجسم ل700 ميليغرام من الفوسفور بشكلٍ يومي، والتي يمكن الحصول عليها من المصادر الغذائية الغنية بالفوسفور كالأسماك، اللحوم الحمراء، الحبوب، البقوليات، الحليب، والبيض.

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