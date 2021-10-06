أمريكي يطالب عرّافة بتعويض ضخم والسبب الخداع

رفع المواطن الأمريكي ماورو ريستريبور دعوى قضائية على العرافة صوفيا آدم، طالب من خلالها بتعويض ضخم بسبب فشلها في فك لعنة عاطفية تُلاحقه.

وكان الرجل الأمريكي قد تعرّف على المرأة من خلال الإنترنت التي عرّفت عن نفسها بأنّها وسيطة روحانية متخصصة في الشؤون العاطفية، وطلب منها المساعدة من أجل حلّ مشاكله مع زوجته.

وقال ماورو إنّ العرافة طلبت منه 5100 دولار أمريكي؛ لكي تقوم بصناعة تعويذة خاصة لإصلاح العلاقة بينه وبين زوجته.

وأكد أنّه دفع 1000 دولار للعرافة الكاذبة قبل أن يتكشف في وقتٍ لاحقٍ أنّها تعمل لصالح زوجته، وقال إنّ علاقته مع زوجته لم تتحسن أبداً.

وطالب الرجل الأمريكي العرافة بدفع تعويض بقيمة 25 ألف دولار أمريكي؛ بسبب معاناته من الأرق ونوبات القلق بسبب خداعها له.

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