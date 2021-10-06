أسترالي يحصل على 4 جرعات من لقاحات كورونا لهذا السبب

شهد أحد مستشفيات أستراليا المخصصة للتطعيم ضد فيروس كورونا حادثة غريبة، حيث قام شخص يُدعى برونو بوشيت بمحاولة للحصول على جرعة من لقاح موديرنا رغم حصوله على 4 جرعات في وقت سابق.

واكتشف الموظف المختص حصول الرجل البالغ من العمر 35 عاماً على جرعتين من لقاح فايزر في شهر يوليو، وجرعتين من لقاح أسترازينيكا في شهر أغسطس، وهذا ما دفعه لمحاولة الإمساك بالرجل الذي فرّ بشكل فوري عند اكتشاف أمره.

وقال برونو إنّه يرغب في الحصول على أكبر قدر ممكن من جرعات فيروس كورونا لكي يقي نفسه من المرض، وذلك بعدما قرأ دراسة تؤكد أهمية الجرعات الإضافية في تعزيز المناعة ضد الفيروس السريع الانتشار.

يُذكر أنّ المواطن الأسترالي أبدى رغبته في تكرار المحاولة، والحصول على جرعتين جديدتين من لقاح موديرنا

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