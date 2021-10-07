هواتف سامسونج القابلة للطي تحقق رقماً قياسياً في عائدات الأرباح وعدد الهواتف المُباعة!

وفقاً لتقرير جديد صادر عن موقع The Korea Herald الكوري فإن هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 استطاعت أن تحقق رقماً قياسياً في عدد الوحدات المباعة في موطن الشركة الرئيسي، كوريا الجنوبية. وحتى الآن تجاوزت المبيعات المجمعة للهاتفين أكثر من مليون هاتف في كوريا الجنوبية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أنه تم طرح الهواتف للبيع في السوق العالمي بدءًا من يوم 27 أغسطس الماضي، وبالتالي فهذا يعني أن شركة سامسونج استطاعت أن تحقق نتائج مذهلة في حصص المبيعات خلال شهر واحد فقط. وهذا يعني أنها أفضل وأسرع من جميع أجهزتها الرائدة الأخرى.

كانت هواتف سامسونج جالكسي S8 وجالكسي S10 هما أسرع هواتف سامسونج مبيعاً في كوريا الجنوبية، ويبدو أن الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي تتماشى مع نفس هذه الوتيرة بالضبط.

بدون شك هواتف الجيل الجديد تلاقي اهتمام كبير في موطن الشركة الرئيسية، ولهذا السبب قررت الشركة تمديد فترة التنشيط المبكرة للوحدات المطلوبة مُسبقاً، حيث يفيد التقرير أن الشركة تلقت ما يصل إلى 920 ألف طلب مُسبق للهاتفين في غضون الأسبوع الأول.

الغريب في الأمر أن هاتف جالكسي Z Flip 3 هو صاحب النصيب الأكبر من حصص المبيعات، تقريباً ثلثي النسبة، مما يعني أنه يحظى بشعبية كبيرة في كوريا الجنوبية بشكل أفضل من جالكسي Z Fold 3. ولكن الأمر متوقع ومنطقي للغاية، يعتبر هاتف جالكسي Z Flip 3 هاتف أنيق وعملي وذات جودة عالية، ولا ننسى أنه قابل للطي وسعره أفضل من سعر جالكسي Z Fold 3 بفارق كبير.

وكانت قد كشفت شركة سامسونج سابقاً أن الطلبات المسبقة للهواتف تجاوزت أرقام المبيعات لجميع هواتفها القابلة للطي السابقة، وتم بيع إصدار Thom Brown من الجهاز في غضون خمس دقائق بدولة تايوان.

والآن، بعد مرور أكثر من شهر لا تزال الهواتف القابلة للطي لشركة سامسونج تحقق نتائج مذهلة في نسب المبيعات في جميع أنحاء العالم، وهي نتائج جيدة جداً للعملاق الكوري الذي يرى أن هذه الهواتف ستكون بمثابة الهواتف الأساسية في المستقبل القريب.