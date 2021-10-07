ابل تطلق ميزة العثور على سماعات AirPods المفقودة!

بالأمس أطلقت ابل تحديثاً جديداً لسماعات AirPods اللاسلكية، وهذا التحديث الجديد لم تكشف ابل عن تفاصيله لكن اتضح لاحقاً أنه يضيف مزايا مهمة للسماعات لم تكن موجودة من قبل مثل ميزة العثور على سماعات AirPods المفقودة.

ميزة العثور على سماعات الآيربودز المفقودة تتم من خلال شبكة Find My وهي متاحة لسماعات AirPods Pro و AirPods Max مع عدة خيارات جديدة للسماعات داخل تطبيق Find My مثل الموقع الدقيق و وضع الضياع Lost Mode والتنبيه عندما تترك السماعات خلفك وتغادر بدونها.

للاستفادة من تلك المزايا الجديدة عليك أولاً التحديث إلى iOS 15 و iPadOS 15 على الايفون والايباد على الترتيب، ثم تحديث سماعات الآيربودز الخاصة بك، هذا التحديث الآخير للسماعات يتم تلقائياً بدون التدخل منك، التحديث يحمل رقم 4A400.

يمكنك التأكد من تثبيت التحديث الجديد عبر توصيل سماعات AirPods و AirPods Pro إلى الايفون أو الايباد بعدها اضغط على الإعدادات Settings > بلوتوث Bluetooth > اضغط على ‌‌AirPods‌ وتحديداً علامة i > ستجد رمزاً بجوار خانة نسخة النظام Firmware Version خاصة بالتحديث الجديد، وهو في هذه الحالة التحديث الجديد 4A400.

مع خاصية الموقع القريب Find Nearby سوف تتمكن من معرفة المكان الدقيق للسماعات من خلال تطبيق Find My وتلك خاصية مفيدة إذا أضعت السماعات داخل المنزل، وتلك الخاصية تعتمد على قوة إشارة البلوتوث الصادرة من السماعات، ويقوم التطبيق بإرشادك للحركة في اتجاه السماعات (الإشارة الأقوى).

يمكنك أيضاُ تفعيل خيار التنبيه عندما تترك السماعات خلفك وتغادر بدونها Notify When Left Behind مثل إذا غادرت المنزل أو العمل بدون السماعات فسوف يصلك تنبيه على الايفون أو الايباد.

آخر ميزة لدينا من مزايا تتبع سماعات الآيربودز هي وضع الضياع Lost Mode والتي تساعدك على تمييز السماعات على أنها ضائعة (خيار Mark As Lost) مع إمكانية ترك رسالة ورقم الهاتف الخاص بك، وعندما يقوم شخص بإيجاد السماعات المفقودة وعند عمل الاقتران من أي جهاز من أجهزة ابل تظهر الرسالة ومعلومات الاتصال الخاصة بك حتى يتثنى لمن يجدها إرجاها إلى المالك الأصلى مرة أخرى.

نذكر من جديد أن هذه المزايا متاحة فقط لسماعات AirPods Pro و AirPods Max في حين أن الإصدارات القياسية من السماعات لا تدعم تلك المزايا. من المتوقع أن تكون تلك المزايا مدعومة أيضاً في الجيل الثالث المنتظر من سماعات الآيربودز القياسية AirPods 3 والمتوقع صدورها قبل نهاية العام الجاري.