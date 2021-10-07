الكاتب التنزاني عبد الرزاق غورناه يفوز بجائزة نوبل للآداب

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل في الآداب لعام 2021 للكاتب التنزاني، عبد الرازق غورناه.

وأوضحت الأكاديمية أن الجائزة مُنحت له، لـ”تعمقه المتجذر وغير المسبوق في آثار الاستعمار ومصائر اللاجئين في الخليج الواقع بين الثقافات والقارات”. وفق تغريدة على “تويتر”.

وتعد رواية الجنة من أشهر روايات الكاتب، الذي وُلد في زنجبار عام 1948، والتي كتبها عام 1994 وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة عشرة ملايين كرونة سويدية، أي ما يعادل 1.14 مليون دولار.

جديرٌ بالذكر أن جائزة نوبل للآداب هي رابع جائزة تُمنح هذا الأسبوع بعد فوز العالمين، بنيامين ليست من ألمانيا، وديفيد ماكميلان من بريطانيا، بجائزة الكيمياء، والأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة الطب وفوز عالم المناخ الياباني، سيوكورو مانابي، ومصمم نماذج المناخ كلاوس هاسلمان، والفيزيائي الإيطالي جورجيو باريزي بجائزة الفيزياء مع ترقّب الاعلان عن جائزتي نوبل في السلام والاقتصاد.

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