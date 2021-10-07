تحديث iOS 15.1 – ما الجديد في النسخة التجريبية الثالثة Beta 3 ؟

تحديث iOS 15.1 هو التحديث الفرعي القادم من ابل بعدما أطلقت رسمياً تحديث iOS 15 يوم 20 سبتمبر الماضي. حتى الآن توجد 3 إصدارات تجريبية لهذا التحديث أخرها النسخة التجريبية الثالثة Beta 3 والتي تأتي بعدة مزايا جديدة خاصةً لهواتف ايفون 13.

في الإصدارات التجريبية السابقة من iOS 15.1 شهدنا عودة بعض المزايا مثل ميزة مشاركة الشاشة SharePlay في تطبيق فيس تايم، مع إصلاح بعض المشاكل التي ظهرت مع إطلاق iOS 15. والآن مع النسخة التجريبية الثالثة iOS 15.1 Beta 3 هناك خيارات جديدة موجهة خصيصاً لمالكي هواتف ايفون 13.

التصوير بتقنية ProRes

هذا الخيار يتيح للمستخدم تصوير الفيديو بتقنية ProRes من خلال تطبيق الكاميرا في الايفون. يمكن تفعيل هذا الخيار بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الكاميرا Camera > الصيغ Formats > ثم تفعيل خيار ProRes.

تقنية ProRes تتيح للمستخدم تصوير الفيديو بالجودة الأصلية وبالتالي إعطاء مساحة أكبر للتعديل والتحرير سواء على الايفون نفسه أو من خلال برامج تعديل الفيديو مثل برنامج Final Cut Pro على أجهزة ماك.

يمكن لهواتف ايفون 13 برو / برو ماكس التصوير بتنسيق ProRes بدقة HD بسرعة 30 إطار في الثانية على سعة 128 جيجابايت، وبدقة 4K على السعات التخزينية الأعلى. جدير بالذكر أن دقيقة واحدة من تسجيل الفيديو بصيغة ProRes بدقة HD قد تستهلك سعة تخزين تعادل 1.7 جيجابايت تقريباً.

التصوير عن قرب Macro Photography

التصوير عن قرب هو أحد المزايا الجديدة في كاميرا هواتف ايفون 13 وهو يتم من خلال الكاميرا واسعة المجال Ultra Wide Camera، تلقائياً يتحول وضع التصوير إلى وضع Macro عند تقريب الكاميرا من الجسم المراد تصويره، ، لكن بقفل خيار Auto Macro الجديد في إعدادات الكاميرا في iPhone 13 Pro – Pro Max لكن يتم التحويل التلقائي إلا برغبة المستخدم من واجهة تطبيق الكاميرا.

بالتأكيد هناك أمور أخرى وإصلاحات لمشاكل متعددة في تحديث iOS 15.1. من المتوقع إطلاق هذا التحديث الفرعي خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر.